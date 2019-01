Faits-divers 201 infractions relevées et 19 permis retirés par les gendarmes

"Ce début d'année marqué par les vacances scolaires témoigne d'une tendance aux excès dans la continuité des fêtes de fin d'année. Celle-ci se retrouve hélas sur la route et génère des drames", déplore les forces de gendarmerie mobilisées à chaque week-end.



201 infractions dont 186 génératrices d'accidents graves ont ainsi été constatées. Parmi celles-ci: 33 conduites addictives et 19 permis de conduire retirés.



Dans le détail, les 16 motocyclistes de l'EDSR de permanence ont relevé 21 conduites sous l'emprise de l'alcool dont 10 délictuelles (taux supérieur à 0.40 mg par litre d'air expiré); 13 conduites après avoir fait usage de produits stupéfiants; 10 excès de vitesse avec interception dont 1 rétention ( +40 km/h) sur la route des Tamarins à St-Paul vers St-Pierre (vitesse limitée 90/enregistrée 141/ retenue 133 Km/h); 140 clichés d'infractions vitesse enregistrées par les radars embarqués automatisés; 1 infraction aux règles de priorité; 2 franchissements de ligne continue; 8 usages du téléphone en conduisant; 2 non-ports de la ceinture de sécurité; 2 non-ports de casque;1 refus d'obtempérer; 4 conduites sans permis ou violation d'une restriction au droit de conduire.



Les gendarmes de la BTA de Salazie et le PSIG de ST-Benoit ont également constaté deux alcoolémies délictuelles sur des automobilistes après avoir observé leur conduite hésitante.



Au cours des deux dernières nuits, les gendarmes des unités territoriales sont intervenus à 11 reprises sur des accidents de la circulation dont un accident aux conséquences mortelles pour ce piéton de 26 ans tué sur la RN1 à St-Leu.



Dans quatre autres collisions , 3 ont pour origine une alcoolisation excessive avec un taux de 1,7 grammes dans le sang pour l'un des usagers; le quatrième relève d'une conduite après usage de stupéfiants.



Dans la nuit de vendredi à samedi, un jeune adolescent de 15 ans lui aussi alcoolisé et pilotant son scooter sans casque, a été sérieusement blessé en chutant après avoir heurté le trottoir. N.P Lu 258 fois





Dans la même rubrique : < > Toulon : Le policier qui a frappé des manifestants avait déjà été sanctionné pour violences Le Port: Chute mortelle du 2e étage d'un immeuble