A la Une .. 200 millions d'euros de gains pour un joueur français, record battu à l'Euromillions

Il s'agit du plus gros gagnant d'Euromillions de tous les temps et il est Français. Ce dernier a remporté ce vendredi le jackpot de 200 millions d'euros, une somme remise en jeu faut de gagnant le 4 décembre dernier. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 12 Décembre 2020 à 09:55 | Lu 866 fois





"Il aura fallu attendre plus d’un mois, douze tirages sans gagnant et un mega jackpot Euromillions au milieu de cette série pour que le plafond record Euromillions ne soit touché", rapporte le site.



Avec ces 200 millions d'euros empochés, ce joueur français monte ainsi sur la première marche du podium de plus gros gains remportés dans le pays mais aussi dans toute l'Europe. En effet, un joueur italien avait remporté près de 209 millions d'euros en 2019, mais avec les 12% de taux d'imposition imposé sur les jeux de hasard en Italie, ses gains étaient finalement de 184 millions d'euros.



Le précédent record en France remontait à 2012 où un joueur de La Trinité (Alpes-Maritimes), avait remporté près de 170 millions d'euros. Le gagnant, pour l'heure inconnu, était le seul à avoir coché les bons numéros sur une seule grille (6,9,13,24 et 41, suivi des numéros étoiles 3 et 12), rapporte le site tirage-gagnant.com









