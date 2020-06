Société 200 masques fabriqués par l'association "Autour du vacoa" offerts aux policiers de St-André

En réponse à la situation de crise sanitaire actuelle liée au COVID 19, les policiers de la Sécurité du Quotidien de Saint-André se sont mobilisés mercredi 24 juin dernier, pour mener une action de distribution de masques individuels lavables en tissu pour chaque policier et administratif du Commissariat de Police de Saint-André. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 25 Juin 2020 à 10:47 | Lu 85 fois

Cette action a été rendue possible grâce à la fabrication de 200 masques en tissu par l’association "Autour du vacoa" située dans le quartier la Cressonnière à Saint-André. Afin de rendre cette fabrication possible, l'association a bénéficié de l'aide financière de l'entreprise d'assurance GMF.



Le Commandant Bertrand Dubuc, Chef de service du commissariat de Saint-André, a reçu mercredi 24 juin l’association "Autour du vacoa" et la GMF pour la remise des masques. Ils seront distribués à tous les effectifs du Commissariat de Police de Saint-André.



Le Commandant Bertrand Dubuc a également profité de ce moment pour rappeler l’importance des gestes barrières pour se protéger du virus et limiter sa propagation.







Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur