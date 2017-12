200 enfants pour "Fête le Mur" avec Tennis Passion

Près de 200 enfants des quartiers de Bras Canot, Ermitage Fonds de Puits, Tan Rouge et Barrage étaient réunis sur le site de tennis de la Baie récemment à l’initiative de l’association Tennis Passion.



A travers le mouvement "Fête le mur", cette structure en collaboration avec la Ville de Saint-Paul entend promouvoir cette discipline, et amener le tennis dans les quartiers de la commune éloignés et "défavorisés".