200 emplois en Bretagne pour de jeunes Réunionnais

Le CNARM et les Medef de Bretagne et de La Réunion offrent un accompagnement à l'installation en Bretagne en direction de jeunes Réunionnais en recherche d'emploi. Selon les partenaires, il s'agit, "dans un contexte de croissance particulièrement fragile, aggravé par la disparition des contrats aidés, et malgré une création d’emplois plutôt dynamique dans le secteur marchand, il est évident que les jeunes actifs doivent pouvoir envisager la mobilité comme une réelle opportunité de s’ouvrir et de débuter une carrière professionnelle hors de La Réunion."



Sur place, les jeunes participants au dispositif seront accueillis par des "parrains" réunionnais, et recevront des aides financières au logement et à l'installation, ainsi qu'un complément de salaire pour les jeunes en apprentissage. Les postes sont à pourvoir dans les secteurs des travaux publics, de l'agroalimentaire, la restauration, ou bien encore du transport.



Renseignements:



CNARM 0262 15 00 00

MEDEF 0262 20 01 30