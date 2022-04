A la Une . 200 arbres plantés à Casabona pour lancer le futur site paysager

Le projet du futur parcours de santé a pris un nouveau virage avec la plantation de 200 arbres endémiques ce jeudi. Pour l’occasion, une centaine d’élèves saint-pierrois sont venus apporter leur enthousiasme et leur énergie pour ce site qui devrait grandir avec eux. Par GD - Publié le Jeudi 21 Avril 2022 à 11:15

Après des mois de tumulte, le site de Casabona semble avoir retrouvé sa quiétude. Un calme temporairement rompu par l’excitation d’une centaine d’élèves et de collégiens venus mettre la main à la pâte dans l’aménagement du futur parcours de santé… et profiter d’une chasse aux œufs de Pâques.



"On plante pour que ce soit joli et qu’on respire mieux. C’est important pour la terre. Il ne faut pas jeter les déchets par terre. C’est important la nature", explique Eden, 9 ans, le président du conseil municipal des jeunes de Saint-Pierre.



"Partout où nous le pouvons, nous associons les enfants à ces opérations. Il faut toujours le faire en lien avec les enfants, parce que les enfants sont parfois plus sensibles à la nature que les adultes. Nous devons les accompagner à cet éveil à la protection de l’environnement. Bien souvent, dans ce domaine-là, ce sont les enfants qui nous donnent de belles leçons", souligne Cyrille Melchior, venu pour l’occasion.



De son côté, Michel Fontaine se montre satisfait de pouvoir redonner vie à ce lieu. "C’est une réfection complète du parc. Ce lieu était devenu concrètement une savane ainsi qu’un désert d’encombrants et de déchets de toutes sortes. Nous avons décidé de réhabiliter complètement ce parc avec la plantation de 200 arbres endémiques", explique le maire de Saint-Pierre.



Sport et nature



L’aménagement paysager complet du futur site va se décliner sur une surface de 18.000 m2. Une lisière forestière, en bordure de la route nationale, va jouxter une prairie inspirée du procédé de restauration forestière. Cet espace de nature veut encourager le retour de la biodiversité.



C’est justement dans la prairie que les enfants ont planté les arbres au milieu des plants existants. À terme, ils constitueront une zone d’ombrage pour les promeneurs. Des assises et un sentier en basalte seront installés pour s’incorporer dans le lieu.



Le site aura une aire de jeu et de détente de 4000m2 pour les enfants. Un espace qui sera également boisé pour harmoniser le site. Les sportifs ne seront pas oubliés avec trois zones d’activités disposant de divers matériels. Une zone de street workout est prévue.



Enfin, le lieu comportera un site de promenade avec des sentiers en terre battue. Plusieurs fontaines à eau sont dispersées à travers le parc.