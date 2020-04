A la Une . 200€ : Le prix d’une vie d’un étudiant infirmier Les étudiants infirmiers de La Réunion sont ou vont être mobilisés pour faire à face la crise sanitaire. Si de nombreuses personnes s’exposent tous les jours en travaillant durant l’épidémie, les étudiants prendront ce risque uniquement pour "la gloire" et un rapport de stage positif.



"200€, c’est déjà bien !", s’entendent dire les étudiants de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de La Réunion. Choqués, ceux-ci se sentent comme de la "chair à canon" depuis qu’ils ont appris qu’ils allaient être mobilisés dans les hôpitaux de l’île pour faire face à l’épidémie dans le cadre d’un "stage avancé".



Conclusion : ils vont devoir être en première ligne sans être payé pour cela. Seuls les frais kilométriques seront remboursés. Cela représente 200€ pour les 3es années et descend à 140€ pour les 1res années. "C’est le prix de nos vies", déplore une étudiante.



En île de France, les étudiants infirmiers sont mobilisés, sur la base du volontariat ou réquisitionnés, et rémunérés à hauteur de 1 537 euros bruts pour les élèves de première année et de 1 827 euros bruts pour les étudiants de deuxième et de troisième année. Un exemple qui vient d’être suivi par la région Grand Est. L’UNI, le syndicat étudiant, demande d’ailleurs la généralisation de cette mesure à tout le pays. Mais pour l’instant, l’ARS de La Réunion ne semble pas aller dans ce sens.



Source de stress, les étudiants doivent également gérer le manque de clarté. Si les troisièmes années ont débuté ou commencent prochainement, les 1res ou 2es années ne savent pas encore sur quel pied danser. Les deuxièmes doivent débuter leur stage classique le 27 avril, mais certaines informations prétendent qu’ils commenceront la semaine prochaine. Même situation pour les premières années qui entendent tout et son contraire. Stage ou pas stage? Nul ne le sait encore! L’incertitude, le doute et le stress sont eux pourtant bien au rendez-vous.



Finalement la nouvelle est tombée le mardi 31 mars à 18H : les étudiants de 3es et 2es années seront mobilisés ce jeudi 2 avril. Aucune mention n’est faite sur le lieu de leurs affectations. Impossible pour eux de s’organiser donc. Au final, ils vont sûrement devoir mettre de leurs poches pour s’exposer au virus. Pour les 1res c'est encore l'inconnu.



"Cette mise en stage est incompréhensible, faîtes dans la précipitation, ordre de L'ARS, nous ne connaissons ni le lieu ou nous serons affectés, ni les modalités de validation, nous n'avons aucune formation au COVID-19, nous n'avons aucun document justifiant nos déplacements en cas de contrôle, nous n'avons aucun document essentiel à la validation de notre stage ( Feuille de bilan, contrats de stage, conventions) et nous ne serons bien sûr pas dépistés avant d'être en contact avec des personnes fragiles", s’alarme un étudiant.



Effectivement, il est peut-être légitime de se poser la question de la présence d’étudiant dans les hôpitaux. Leur niveau de formation leur permet-il de gérer une situation sanitaire encore jamais vue dans le pays? Vont-ils être exposés aux malades du virus? "Déjà que les professionnels, avec plusieurs années d’expérience, se sentent dépassés, qu’est-ce qui nous dit qu’on ne va pas faire des erreurs graves avec le stress? On se met en danger ainsi que les patients, les collègues et notre famille" s’inquiète une autre étudiante de première année.



"Porter un masque peut être contre-productif, c’est fausse bonne idée !" affirmait Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, il a quelques jours. Peut-être que d’envoyer des jeunes sans connaissances et formations suffisantes dans les pattes d’un personnel médical débordé dans une crise sanitaire inédite n’est pas exactement ce qu’on peut qualifier de "bonne idée". Nicolas Payet Lu 2062 fois







