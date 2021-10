Communiqué 20 porteurs de projet intègrent la 1ère promotion du programme Starter974

L’association Initiative Réunion et l’AD2R dévoilent la 1ère promotion de l’Accélérateur Emergence baptisé Starter974, programme d’accompagnement unique fondé sur des techniques novatrices. Grâce au soutien de Bpifrance ce sont 20 porteurs de projet issus de Quartiers Prioritaires de la Ville qui vont bénéficier d’un accompagnement complet dans la formalisation de leur projet d’entreprise jusqu’à sa création effective.

Lundi 18 octobre 2021 - C’est à l’hôtel de ville de Saint-Denis, que s’est tenue la sélection des candidats pour l’Accélérateur Emergence, Starter974, créé dans le cadre du programme Entrepreneuriat Pour Tous1.



Parmi les 80 candidatures reçues entre le 08 septembre et le 08 octobre 2021, 30 ont été présélectionnés et ont eu l’opportunité de pitcher devant un jury d’exception composé de Eric ZGLINICKI, Responsable Création et Entrepreneuriat de Bpifrance, Dany MARTIN et Christine SAURIER, Direction des Affaires Economiques de la Région Réunion, Yassine MANGROLIA, élu de la mairie de Saint-Denis, Françoise WONG PIN, directrice de l’association AD2R, Anais PATEL et Dominique SERY, respectivement cheffe de projet et directeur de l’association Initiative Réunion.



L’occasion pour les candidats de présenter leur projet de création et leurs envies d’intégrer cette toute première session.



« Nous sommes ravis que cette 1ère édition ait rencontré un tel succès ! Lors de notre appel à candidatures nous avons recensé 80 porteurs de projet, tous plus talentueux les uns que les autres. La sélection fut particulièrement complexe tant les profils étaient intéressants et variés. Les 20 candidats retenus qui ont su se démarquer ont montré une réelle envie d’entreprendre au travers de leur pitch ! Nous avons hâte de commencer cette aventure avec eux et tous nos partenaires » explique Dominique SERY, directeur d’Initiative Réunion.



Les 20 accélérés sélectionnés vont donc bénéficier de cette formation intensive dès le 02 novembre prochain centralisée autour des 3 piliers :

- La formation collective : avec un programme collectif sur-mesure, proposant des contenus méthodologiques opérationnels et stratégiques

- Le conseil individuel : grâce à un accompagnement personnalisé, via un pool de compétences qui proposera de nouvelles pratiques pour former les entrepreneurs en devenir.

- La mise en réseau : en permettant dès le départ de partager les expériences, les bonnes pratiques, de progresser ensemble dans un esprit de promotion et in fine de faciliter l’intégration des porteurs de projet dans le tissu économique local.



Rappel des objectifs de Starter974 :

- Détecter les nouvelles pépites entrepreneuriales issues des QPV, véritables viviers de talents ayant besoin d’un accompagnement pour la création de leur entreprise,

- Former, via des experts de la sphère de la création d’entreprise à la Réunion, les porteurs de projets sur les bases de l’entrepreneuriat en proposant de nouvelles techniques pour optimiser la montée en compétences des « Accélérés »,

- Accompagner de manière soutenue et durable la promotion via le coaching individualisé et le mentorat,

- Assurer la pérennité des futurs entrepreneurs et développer à travers ce dispositif un état d’esprit positif et proactif : l’état d’esprit d’un entrepreneur.



Starter974 est un programme d’accélération unique et inclusif de 6 mois. L’objectif est de permettre à des porteurs de projet des quartiers de développer leurs compétences, leur savoir-faire et leur savoirêtre pour optimiser leur futur business. Initiative Réunion et AD2R vont les aider à transformer leur idée en projet concret et formeront la nouvelle élite d’entrepreneurs qui fera rayonner les quartiers, de plus en plus porteurs de talents entrepreneuriaux.



Ces entrepreneurs en devenir sont désormais les acteurs du développement économique de leur ville et les ambassadeurs de l’entrepreneuriat dans les quartiers.