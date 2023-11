20 millions d’euros par an en plus pour la santé financière du CHU

Interrogé hier sur la crainte d’un essoufflement du mouvement de grève du CHU, un syndicaliste avait eu ses mots : « On a déjà gagné, aujourd’hui tous les Réunionnais savent que le CHU est en déficit de 50 millions d’euros, que l’hôpital ne paie plus ses cotisations sociales et doit 37 millions ».

L’asphyxie circulatoire provoquée par les distributions de tracts, les images des tensions avec les forces de l’ordre qui avaient quadrillé le CHU de Saint-Denis et les pressions de certains politiques auprès du ministère de la Santé ont fini par porter leurs fruits : tôt ce matin, le DG du CHU Lionel Calenge est venu en personne sur le piquet de grève du CHOR à Saint-Paul pour annoncer une revalorisation de 3 points du coefficient géographique, qui passe de 31 à 34%.

C’est ce pourcentage de 34% qui sera progressivement appliqué au budget du CHU à partir de 2024 pour compenser divers paramètres de surcoût de fonctionnement, comme l’éloignement ou les compléments de rémunération des agents. Selon les chiffres évoqués hier par l’ARS, le CHU aurait vu ses effectifs augmenter d’un millier de personnes entre 2019 et 2022. L’intersyndicale souligne que ce n’est pas elle qui publie les offres d’embauche et insiste sur le fait qu’elle sera vigilante sur l’application d’un plan de suivi des contractuels.

Entre 16 et 18 millions pour les Evasan

Enfin, le ministère serait prêt à revoir à la hausse l’enveloppe consacrée aux évacuations sanitaires (Evasan) pour compenser les frais engendrés pour le CHU, un montant annuel évalué désormais entre 16 et 18 millions d’euros. Le nombre d’ « évasanés » aurait ainsi quadruplé depuis la mise en place du dispositif, une preuve pour beaucoup que le CHU remplit une fonction vitale pour l’océan Indien.

L’intersyndicale se réunira ce matin pour « prendre le temps d’analyser les propositions de l’ARS » et devrait signifier la suspension ou la fin de la grève dans la journée.