20 marmay saint-paulois s’envoleront pour les Jeux Olympiques

Ça y est : on connaît le nom des 20 marmay de Saint-Paul qui s’envoleront direction les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris pour assister aux épreuves. Un palmarès dévoilé à l’issue du premier meeting Athlécoles organisé au stade olympique, Paul-Julius-BENARD.

Cet événement sportif couronné de succès rassemble près de 200 enfants des classes de CE2, de CM1 et de CM2 ce samedi 1er juillet 2023 sous les encouragements de leurs proches, du Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, des élu·es du Conseil Municipal et des partenaires*.

Dans une ambiance fair-play, ces élèves s’affrontent lors d’une série de trois épreuves : course de 30 mètres, lancer du poids et saut en longueur.

Grâce à leur implication, leur engagement et à leur performance, 20 d’entre eux remportent leur ticket pour assister aux compétitions des JO. La parité est évidemment respectée avec 10 filles et 10 garçons. Athlécoles concerne également tous les Bassins de vie de la commune.

Aucun territoire n’a été oublié comme l’illustrent les deux places réservées à la meilleure sportive et au meilleur sportif du cirque de Mafate. Eux aussi se rendront aux Jeux Olympiques. L’équipe municipale intègre ainsi pleinement les trois écoles mafataises (Arthur-ATACHE, Marla et Roche Plate) à cette manifestation.



Les enfants des quatre îlets (Orangers, Lataniers, Marla et Roche Plate viennent d’ailleurs de passer une semaine à Saint-Paul à l’occasion d’une classe décentralisée avec leurs parents.

Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, et l’équipe municipale de Saint-Paul, labellisée Terre de Jeux 2024 et Ville Active et Sportive, félicitent chaleureusement l’ensemble des participants à cet événement. Ils vont pouvoir vivre à fond ce rêve olympique éveillé.

Cette expérience inoubliable dans la ville lumière contribuera à susciter des vocations. Ce voyage favorisera aussi leur ouverture sur le monde. Ce meeting représente une apothéose pour nos enfants saint-paulois.

Depuis le début de cette année scolaire, Athlécoles a permis de renforcer la place du sport dans 48 écoles et 219 classes des 7 Bassins de vie de la commune. L’enjeu reste de renforcer durablement la place du sport chez les plus jeunes dès le plus jeune âge.

Au final, 6 500 élèves ont été concernés par cet ambitieux programme. À l’échelle du territoire, tous les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont ainsi découvert l’athlétisme. Les enfants ont participé à sept regroupements sportifs dans les Bassins de vie.

Cette découverte de l’athlétisme peut également leur donner l’envie de continuer et de s’inscrire dans un des clubs sportifs du territoire.

Le grand meeting Athlécoles consacre l’aboutissement de cette belle force collective. Ce rendez-vous marqué par l’unité, le partage et la fraternité vient clôturer cette belle année scolaire mais aussi sportive.

Le palmarès du meeting :

Écoles de Mafate :

Timéo HOAREAU (CM1) et Britany THOMAS (CM1)

CE2 :

Or : Lili Rose ROBERT

Argent : Loyana ABRISKA

Bronze : Chayma ALLY

Or : Antoine MORANN

Argent : Mylan SAULT

Bronze : Soen EDMOND

CM1:

Or : Maelle ANTOINE

Argent : Zoé Emma HUMEAU

Bronze : Chayana SADZOUTE

Or : Keilyan NICLIN

Argent : Zao MIRANVILLE

Bronze : Mathis FRANÇOIS

CM2 :

Or : Juliette PRIAN

Argent : Nelsie SANDANCE

Bronze : Emma PERIE

Or : Owen OREO

Argent : Mael PENKERT

Bronze : Noa TATEL MONTEVILLE

*Académie de La Réunion, USEP, USGEL, Ligue d’Athlétisme et OMSEP



