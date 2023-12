« 20 desamb, sa lé a nou tout’ ! »

Nout’ pep’ Réunionnais i fête l’abolition l’esclavaz, ce 20 décembre 2023. C’est un moment important nout’ l’histoire : la libération ban’ zesclaves, le 20 décembre 1848, dans nout’ péï.

175 ans après le 20 décembre 1848, il est de notre devoir de rendre hommage à tous nos ancêtres, qui ont lutté pour l’affirmation de leur humanité.

Cette date, qui rassemble tous les Réunionnais, commémore une triste page de notre histoire. Pendant près de deux siècles, des milliers d’hommes, de femmes ont été arrachés de force à leur terre natale, pour subir, ici à la Réunion, douleurs et souffrances.

Déracinés, humiliés, privés de liberté et de droits les plus élémentaires, nos ancêtres esclaves étaient traités, par le « Code Noir », comme un meuble, si bien que leur vie n’avait aucune valeur aux yeux de leurs oppresseurs.

C’est grâce à leur courage, à leur lutte de résistance, à leur génie, qu’ils ont pu faire face, pour se libérer de l’infame régime esclavagiste et nous léguer une culture, des coutumes, des traditions. Nul doute que cet héritage participe à notre identité.

Cet héritage, nous devons le transmettre à toutes les générations, en particulier, aux jeunes. C’est en ce sens que la ville honore, chaque année, Edmond Albius, jeune esclave, à Sainte-Suzanne qui, à l’âge de douze ans, a découvert le processus de pollinisation de la vanille.

Il a réussi, là, où beaucoup de scientifiques, de botanistes ont échoué. Par cette découverte extraordinaire, qui fait notre fierté, nous pouvons affirmer que, c’est grâce au génie d’Edmond Albius, que l’île Bourbon a pu s’ouvrir sur le monde.

Tout dernièrement, la République française a reconnu l’œuvre d’Edmond Albius. Et la ville de Sainte-Suzanne, fer de lance, dans la transmission de la mémoire historique, s’est vu décerner le prix de « La Marianne d’or ».

Cette distinction honore la Réunion, en général, et Sainte-Suzanne, en particulier. C’est en tout cas, une belle reconnaissance, pour cet esclave et comme pour le maloya, nou va emmène Edmond Albius à l’Unesco. C’est la prochaine étape !

Ici, je ne peux passer sous silence que, si le régime esclavagiste a été reconnu comme « crime contre l’humanité », des chaînes restent encore à briser, des combats restent à mener, pour abolir les inégalités à la Réunion et dans le monde.

La ville de Sainte-Suzanne est engagée dans cette voie et souhaite contribuer à l’émergence d’une Réunion durable et véritablement solidaire, pour tous. Ma conviction est que nous pouvons emprunter ce chemin, dans un consensus, qui se veut le plus large possible.

Ce nouveau modèle de développement devra avoir pour socle, un projet global. Il se construira avec toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté, pour répondre aux défis de notre temps. La Conférence Territoriale, élargie aux force vices, nous offre l’espace, pour définir notre avenir, au sein de la République.

Nous n’avons plus de temps à perdre, parce que les urgences sont sociales, économiques, énergétiques, écologiques et climatiques. Dans le même temps, si nous avons un devoir de mémoire, nous avons aussi un devoir d’anticipation, pour préparer la Réunion du million d’habitants.

C’est pourquoi, après 1848, qui a ouvert l’ère de la liberté, après 1946, qui a aboli le statut colonial de l’île ; que s’ouvre maintenant, l’ère de la responsabilité.

Bon 20 désamb pou nout tout’!