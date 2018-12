20 désamb: "Mélanz nout kiltir" à St-Benoît

Hier, pour sa 5ème édition, " Mélanz nout kiltir ", organisé par l'association bénédictine Ass-Union974 en partenariat avec la commune, invitait différentes communautés de l'île sur la Place de la Savane à Saint-Benoît pour célébrer la Fèt Kaf.



Des associations culturelles réunionnaises, indiennes, mahoraises, chinoises et malgaches se sont réunies au sein d'un village culturel et artisanal pour une journée de rencontre, d'échange et de partage : spectacles de danse, des prestations musicales, des ateliers d'initiation...



A 19h, le défilé "Ambians dan somin" où figuraient associations, danseurs de moringue, manipulateurs de feu, échassiers, tambours, a quitté la Place de la Savane, direction le plateau noir de Beaufonds pour la suite des festivités : des concerts avec une dizaine d'artistes au programme.