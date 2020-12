Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL 20 cas de dengue à La Réunion, restons vigilants avec le retour de l’été !





L’arrivée de l’été et des conditions météorologiques favorables au développement des moustiques couplées à la circulation de 3 sérotypes de dengue sur le territoire laissent craindre l’apparition d’une nouvelle vague épidémique dans les mois à venir.



Dans ce contexte, la préfecture et l’ARS rappellent l’importance d’une mobilisation collective contre la dengue à l’origine de 22 décès et près de 800 hospitalisation cette année. Le lancement en début de semaine de la campagne « Retour de l’Eté, agissons des maintenant contre la dengue ! » encourage les Réunionnais à la mise en œuvre des mesures de prévention : se protéger et protéger ses proches des piqûres de moustiques, éliminer tout ce qui peut contenir de l’eau autour de son domicile et consulter rapidement un médecin en cas de symptômes.



Situation de la dengue à La Réunion au 9 décembre 2020 (données Cellule Santé Publique France en région, ARS)



Au cours de la semaine 49, les signalements sont localisés dans 7 communes à :

– Le Port, Saint-Paul, Saint-Leu, La Possession, Saint-Denis, Saint-Pierre, Sainte-Suzanne 63 % des signalements concernent la région Ouest.



Des regroupements de cas sont identifiés au Port (Lotissement Cotur et centre-ville).



Afin de contenir la propagation du virus de la dengue, les équipes de lutte anti-vectorielle de l’ARS poursuivent les interventions de démoustication de jour et de nuit, en appliquant les mesures barrières contre la diffusion de la covid-19.



Recommandations pour lutter contre la dengue



Connaitre et appliquer, à titre personnel et collectif, les mesures de prévention pour lutter contre la dengue, reste de loin le moyen le plus efficace pour éviter de contracter la maladie et de la transmettre à son entourage :



Se protéger et protéger son entourage contre les piqûres de moustiques (répulsifs, moustiquaires, vêtements longs, diffuseurs)

Eliminer les gîtes larvaires : vider tout ce qui peut contenir de l’eau tout autour de son domicile

Consulter un médecin en cas de symptômes : fièvre, maux de tête, douleurs musculaires/articulaires, nausées, vomissements, fatigue…

Ces mesures de protection s’appliquent également aux personnes ayant déjà contracté la dengue précédemment. ​ Une campagne de communication pour lutter efficacement contre la dengue



Lancée récemment par la Préfecture et l’ARS, la campagne de communication baptisée “Avec le retour de l’été, agissons dès maintenant contre la dengue!” vise à rappeler aux Réunionnais l’importance des mesures de prévention pour lutter contre la dengue et éviter de contracter la maladie.



Par ailleurs, la Préfecture et l’ARS La Réunion continuent de mobiliser l’ensemble des acteurs (institutionnels, collectivités, associations, entreprises privées….) et de soutenir la mise œuvre d’actions de sensibilisation.



Des artistes Réunionnais luttent contre la dengue aux cotés des autorités



Les visuels de la campagne sont issus du jeu concours lancé le 5 novembre auprès d’artistes professionnels et amateurs.



En plus de faire appel à la créativité des Réunionnais, ce jeu concours avait pour vocation d’amener la réflexion sur le pouvoir de chacun d’agir sur son environnement et de lutter activement contre la propagation de la dengue et donc des moustiques.



Les deux premiers talentueux lauréats qui voient leur œuvre retenue dans le cadre de la campagne sont :



Catégorie Amateurs : Cynthia RALAISA







