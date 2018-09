20 ans de réclusion pour le "couple diabolique"

Le couple de tortionnaires de la "maison de l'horreur" écope cette fois de 20 ans de réclusion criminelle. C'est dix ans de moins que lors des deux premiers procès, un dénouement inespéré pour les avocats de la défense, comme l'indique la presse écrite. Marie-Daisy Delaplaine et Pascal Poudroux étaient poursuivis pour séquestrations, violences, viols et proxénétisme. Pendant plusieurs mois, le couple avait séquestré dans des conditions indignes leurs victimes, pour certaines sdf, dans le but de s'approprier leurs maigres revenus. Parmi elles, la mère de Pascal Poudroux, également violée et prostituée de force.