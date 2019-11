La grande Une 20 ans après sa création, le PACS est-il plébiscité par les Réunionnais ?

Promulgué par la loi du 15 novembre 1999, le Pacs célèbre ses 20 ans. Conclu entre deux personnes majeures, le Pacte civil de solidarité vise à organiser la vie commune d’un couple. Moins contraignant que le mariage, il séduit de nombreux amoureux, qui souhaitent ainsi officialiser leur union et profiter d'avantages fiscaux.



Après seulement 20.000 Pacs conclus les premières années, ce mode d'engagement n'a cessé d'augmenter depuis 2002 (sauf en 2011, date à laquelle les dispositions fiscales ont été modifiées). En 2017, 194.000 Pacs ont été enregistrés à l'échelle nationale. C'est presque autant que de mariages (234 000), cette institution étant en perte de vitesse. Depuis sa création, ce sont plus de 2 millions de couples qui ont été ainsi unis (dont 96% de couples hétérosexuels).

Seuls 3% des couples sont pacsés à La Réunion



Pourtant attractif, à La Réunion, le recours au Pacs est particulièrement faible. Ainsi, en 2016, seules 3 % des personnes vivant en couple en ont contracté un, soit deux fois moins qu’en métropole (7 %), rapporte l’Insee. Ce sont ainsi seulement 960 PACS qui on été conclus cette année-là.



Comme ailleurs, le mariage reste la forme la plus fréquente d’union entre deux personnes vivant en couple (un peu moins à La Réunion qu'en métropole, avec 69% contre 72% dans l'Hexagone). À noter que les couples se tournent par contre davantage vers l’union libre qu’en métropole (28 % contre 20 %).

Les Réunionnais attachés au mariage



Ce faible recours au Pacs à La Réunion ne semble pas lié aux spécificités de l'île. En effet, même si la population réunionnaise présentait des caractéristiques semblables à l’ensemble de la population résidant en couple en France (en matière notamment d’âge, de diplôme, de catégorie sociale) "la proportion de personnes pacsées sur l’île demeurerait inférieure au niveau national" analyse l'institut de sondage. La part de personnes vivant en union libre ou mariées serait quant à elle supérieure. Se lon l’institut de sondage, "cela semble témoigner de l’attachement des Réunionnais pour le mariage, forme de contractualisation la plus traditionnelle" .



Pour ce qui est des jeunes - qui vivent le plus souvent en union libre à La Réunion -, les couples recourent quatre fois moins au Pacs que les jeunes de métropole (4 % contre 16 %). Lorsqu’ils contractualisent leur union, ils préfèrent plutôt s’orienter vers le mariage (28 % contre 24 % en métropole).



C'est entre 30 et 34 ans que le recours au Pacs est à son maximum à La Réunion avec un taux de 8% (en métropole, c'est entre 26 et 34 ans, avec 17 % à 20 %). L'Insee note en outre que si le mariage concerne plutôt les non-diplômés, le Pacs est quant à lui "surreprésenté" chez les cadres (10 %) et les diplômés du supérieur (10 %). Marine Abat - marine.abat@zinfos974.com