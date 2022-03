20 Novembre : Journée des Droits de l’Enfant

Oui comme tout le monde j’approuve pleinement cette déclaration car nos enfants et ados doivent être protégés de certaines dérives qui se font jour dans la société où nous vivons.



Oui mais….



Mesdames et Messieurs les Pédopsychiatres, les Responsables d’Associations de Protection de l’Enfance, les professionnels de l’Education de nos Enfants, les décideurs qui œuvrent dans le cadre de l’amélioration du bien-être dans notre société, le Ministère des Solidarités et de la Santé, le délégué Ministériel à la Santé mentale et à la Psychiatrie, et surtout les Parents, etc…



Les DROITS oui bien sûr mais …



Pourquoi nous ne vous entendons pas quant au sujet des DEVOIRS des enfants ?



Ne croyez-vous pas qu’il serait normal, dans toute société, qu’un sain équilibre, Droits/Devoirs serait bénéfique au lieu de faire croire à nos jeunes qu’ils n’ont que des Droits.



Quid donc des incivilités comportementales, agressions, harcèlements, par des enfants de plus en plus jeunes, qui se multiplient de façon exponentielle puisqu’ils se sentent impunis aussi bien de la part des autorités que de leurs propres parents contre lesquels on leur donne même le « Droit » de porter plante.



La seule notion basique de Droits est psychologiquement perverse alors que celle de Droits et Devoirs associés entrainent le développement de la Responsabilité.



La plupart des jeunes enfants ne sont d’ailleurs pas insensibles à cette notion de responsabilité quand on leur en parle comme il faut.