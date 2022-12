20 Désanm : une conférence à St-Paul sur le thème de “l’abolition de l’esclavage à La Réunion : une liberté circonscrite”

Dans le cadre de la Commémoration du 20 Désanm organisée par la Commune de Saint-Paul, venez participer à une conférence sur le thème :”L’abolition de l’esclavage à La Réunion : Une liberté circonscrite“. Elle sera prolongée par un moment d’échange et de débat. Cette conférence, qui se déroule ce vendredi 16 décembre à 17h30 à l’hôtel de Ville dans la salle du conseil municipal, est gratuite et libre. Elle est animée par Bruno Maillard / Docteur en Histoire Chercheur associé au laboratoire CRESOI de l’Université de La Réunion.



Plus de renseignements, contactez le service culturel au 0262 34 49 20.