20 Désanm : Hommage à nos ancêtres à Villèle

“Il s’agit d’un lieu fortement imprégné d’histoires mais aussi de tragédies et de douleurs. Un lieu qui fait partie de notre passé, qui définit notre identité. Ce mardi 20 décembre, nous rendons hommage à tous ceux qui se sont battus pour leur liberté, notre liberté“, commence Emmanuel SÉRAPHIN, le Maire de Saint-Paul. Pour commémorer cette date ô combien symbolique pour le peuple réunionnais, des gerbes ont été déposées sur la stèle du 20 Décembre en présence du Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, de la Députée, Karine LEBON, des élu(e)s de la Ville ainsi que des membres de l’association Kan Villèle et de leur président, Eddy PUYLAURENT. Sur le rythme des tambours, la population et les danseurs de moringue sont, eux aussi, venus rendre hommage à tous ces esclaves venus des quatre coins du monde.