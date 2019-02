National 20.000 personnes place de la République à Paris pour dire "non" à l'antisémitisme

Des milliers de personnes se sont rassemblées hier soir dans toute la France pour dire non à l'antisémitisme, à l'appel d'une cinquantaine de partis, d'associations et de mouvements.



Selon les organisateurs, les manifestants étaient 20 000 place de la République à Paris.



D'autres manifestations ont été organisées dans de nombreuses villes de France comme à Lyon, Lille ou Marseille, où plus d'un millier de personnes se sont à chaque fois réunies.



A Paris, on a pu noter la présence de nombreuses personnalités étaient présentes comme les anciens présidents de la République François Hollande et Nicolas Sarkozy, le Premier ministre Edouard Philippe, la maire de Paris Anne Hidalgo, Benoît Hamon, Valérie Pécresse, le secrétaire national du PCF Fabien Roussel, Laurent Wauquiez, des députés LREM et des représentants de la France insoumise. De même que des "gilets jaunes" connus.



Dans le même temps, le Président de la République a déposé une gerbe au Mémorial de la Shoah, en compagnie du président du Sénat Gérard Larcher et du président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand. "La République est un bloc", a dit Emmanuel Macron. Pierrot Dupuy Lu 52 fois





