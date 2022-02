Faits-divers 2 tubes insérés et 6 ovules ingérés de stupéfiants pour se payer des vacances à la Réunion

Un homme de 52 ans comparaissait devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour avoir, le 10 février dernier, tenté de rentrer sur le territoire avec de la cocaïne. Suite à un contrôle, les services de douane se sont aperçus qu'il avait ingéré des ovules contenant des stupéfiants. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 15 Février 2022 à 09:55

Une fois n'est pas coutume. Suite à un contrôle à l'arrivée d'un vol en provenance de Paris, les agents du service des douanes de l'aéroport Roland Garros ont eu le nez fin. Ils ont intercepté un homme de 52 ans en possession de cocaïne, d'héroïne, de Subutex et de Méthadone. Certes, les quantité sont faibles mais, cette fois, l'homme semblait agir pour son propre compte afin de "payer des vacances à sa famille". Pour ce faire, il a dissimulé 102g de cocaïne, 81 cachets et presque 1g d'héroïne dans des ovules et des tubes d'aspirine. S'il a ingéré les six ovules, il a préféré s'introduire les deux tubes dans le rectum.



"On m'avait dit que je pouvais le revendre à 150€ le gramme"



Voyageant avec sa femme et sa fille, les vacances se sont arrêtées à la douane en ce qui le concerne. Sous rétention douanière dans un premier temps, il a ensuite été placé en garde à vue avant d'être présenté devant le tribunal. À la barre, il se défend de faire partie d'un quelconque réseau. Déjà rentré à la Réunion en septembre dernier en possession de stupéfiants, il avait "trouvé ça facile".

"J'ai pensé en amener pour ma consommation et un peu plus pour me payer mes vacances. C'est l'occasion qui fait le larron ! On m'avait dit que je pouvais le revendre à 150€ le gramme" explique le prévenu au tribunal.

La valeur de la drogue est estimée entre 10 et 15 000€ à la revente.



"Je pensais aller dans les bars, comme la première fois, j'ai trouvé que c'était facile !"​



"Je pensais aller dans les bars, comme la première fois, j'ai trouvé que c'était facile !" indique t-il à la présidente concernant son mode opératoire. "Deux tubes insérés et six ovules ingérées pour se payer des vacances d'un certain standing ! Il prétend qu'il fait ça pour son compte mais sa femme et sa fille sont attendues par quelqu'un à l'aéroport. Il y a un certain nombre d'interrogations. Il est ancré dans la toxicomanie" indique le parquet qui requiert une peine de 3 ans de prison dont 10 mois de sursis probatoire, le maintien en détention ainsi qu'un interdiction de séjour de 5 ans à la Réunion.



"Un bracelet serait une preuve de clémence, c'est notre anniversaire de mariage aujourd'hui"



"Il a un profil atypique ! Il a 52 ans, un emploi, un casier vierge. Il est inséré, ce n'est pas un trafiquant ayant un grand train de vie ! C'est surtout un gros consommateur. Il vend pour se payer sa consommation. Ce n'est pas Pablo Escobar non plus" répond la défense qui demande une peine sans le maintien en détention.

"Je trouve que c'est beaucoup. Un bracelet serait une preuve de clémence, c'est notre anniversaire de mariage aujourd'hui" argumente le prévenu auprès de la présidente.



En provenance de Montpellier pour des vacances, le quinquagénaire écope de 3 ans de prison dont 10 mois de sursis, une chambre avec vue à Domenjod, une interdiction de séjour de 5 ans à la Réunion et une amende douanière de 16110€.



