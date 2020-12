Société 2 requins pêchés à St-Gilles et St-Pierre

De nouvelles captures ont été réalisées ces dernières heures au large de La Réunion dont un requin-tigre de 3,2 mètre et un requin-bouledogue de 2,8m. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 17 Décembre 2020 à 15:11 | Lu 434 fois

Bilan du Centre Sécurité Requin



Un requin bouledogue mâle de 2,8 m a été capturé hier en fin de journée à Saint-Gilles. Un requin tigre de 3,2 m a également été capturé tôt ce matin à Saint-Pierre. Ces captures font suite à une période de 10 jours sans pêche de prévention en raison des mauvaises conditions météo. Un déploiement exceptionnel de pêche a donc été programmé jusqu’à samedi sur Saint-Gilles, Saint-Pierre, l’Étang-Salé, Saint-Leu et Trois-Bassins. Les pêcheurs profiteront de cette fenêtre météo favorable car un gros train de houle est prévu dès ce week-end.



À noter, qu’à ce jour et ce depuis le mois de novembre, 3 requins bouledogue et 8 requins tigre ont été capturés sur les côtes ouest et sud-ouest de l'île. Même avec un risque d’attaque qui a diminué ces derniers mois, l’augmentation de la fréquentation des zones d’activités nautiques, ainsi que cette récente concentration de captures d'animaux de grande taille, doivent amener les usagers à redoubler de prudence. En effet, en ce début d’été, l’approche des premières grosses pluies, qui risque d'entrainer des coulées d’eaux douces des ravines et des plans d’eau turbides, est propice à la présence de requins bouledogue près des côtes. ATTENTION donc, la période ne reste pas sans risque.





