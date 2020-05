A la Une ... 2 nouveaux décès liés au coronavirus à Mayotte Mayotte enregistre ce mercredi 67 nouveaux cas de Coronavirus et 2 décès supplémentaires. "L’épidémie s’accélère sur le territoire", indique l'ARS de Mayotte. Par Amandine Dolphin - Publié le Jeudi 14 Mai 2020 à 16:00 | Lu 357 fois

Mayotte compte ce jeudi 1 210 cas de Coronavirus, soit 67 de plus au cours des dernières 24 heures. 2 décès supplémentaires ont été enregistrés, ce qui porte à 16 le nombre de morts liées au Covid-19 (dont 2 décès à domicile).



50 personnes sont hospitalisées, dont 10 en réanimation (dont 2 bébés en réanimation néonatale).



Depuis l’introduction du virus sur le territoire, plus de 5 000 tests ont été réalisés par le laboratoire du CHM et par le laboratoire privé.



Amandine Dolphin Rédactrice en chef adjointe - Passionnée de jeux vidéo, scrolleuse compulsive sur les réseaux... En savoir plus sur cet auteur