Santé 2 nouveaux décès liés à la Covid-19 et 187 nouveaux cas ces deux derniers jours

La préfecture et l’Agence Régionale de Santé ont le regret d’annoncer ce vendredi 30 octobre 2020 deux décès liés à la covid-19. Les personnes étaient hospitalisées au CHU. Elles étaient âgées de plus de 70 ans et présentaient plusieurs comorbidités. Les autorités présentent leurs sincères condoléances aux familles. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 30 Octobre 2020 à 18:25 | Lu 3055 fois





Parmi les nouveaux cas : - 143 cas sont classés autochtones, - 15 cas sont classés importés, - 1 cas est classé autochtone secondaire, - 28 cas sont en cours d’investigation.



Parmi les cas précédemment annoncés en cours d’investigation :

- 32 cas sont classés autochtones, - 3 cas sont classés importés.

Par ailleurs, les autorités confirment 187 nouveaux cas de coronavirus covid-19 enregistrés à La Réunion les 29 et 30 octobre, soit une moyenne journalière de 95 cas sur 2 jours consécutifs.Parmi les nouveaux cas :



Au 30 octobre 2020, hors décès, compte tenu des 4 884 guérisons, 775 cas sont encore actifs à ce jour.



5 530 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 12% sont des cas importés. Evolution des clusters identifiés



Un cluster est un foyer de contamination ou un regroupement d’au moins 3 cas positifs à la covid-19, qui appartiennent à une même communauté (population générale, quartier...) ou ont participé à un même rassemblement de personnes, au cours d’une période limitée de temps.



Les clusters sont qualifiés d’un niveau de criticité, en fonction de leur potentiel de transmission au sein d’un groupe de population (diffusion communautaire) et de critères de gravité.



Le cluster est dit « maîtrisé » à l’issu d’une période de 7 jours en l’absence de nouveaux cas.

Il est qualifié de « clôturé » si aucun cas n’est identifié au sein d’un cluster au cours d’une période 14 jours.



Il est dit en « diffusion communautaire » lorsque des cas surviennent en dehors de la collectivité dans laquelle le cluster a été identifié initialement.



Les clusters identifiés à ce jour



Au 30 octobre 2020, 14 clusters sont actifs et 50 clusters ont été clôturés.



Parmi les clusters actifs, on note : - 2 clusters de « criticité limitée » ; - 9 clusters de « criticité modérée » ; - 3 clusters de « criticité élevée ».



On note par ailleurs :



- 3 clusters maîtrisés ;

- 1 cluster à diffusion communautaire.



Localisation des principaux clusters de criticité modérée ou élevée :



Saint-Denis (3), Le Port (2), La Possession (2), Saint-Pierre (2), Saint-Louis (1), Saint-Philippe (1), Le Tampon (1).



Les causes de contamination dans les clusters identifiés sont diversifiées (milieu professionnel, évènements privés ou publics avec rassemblements de personnes, établissements de santé et médico-social, ...).



A noter que les investigations révèlent que les temps de pause et les repas sont des moments à risque élevé de contamination.





