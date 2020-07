A la Une . 2 nouveaux cas importés de coronavirus à La Réunion ce vendredi

​La préfecture et l’Agence Régionale de Santé confirment 2 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion ce vendredi 3 juillet à 15h00, soit un total de 533 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020. Par Amandine Dolphin - Publié le Vendredi 3 Juillet 2020 à 17:13 | Lu 1242 fois

Les deux nouveaux cas du jour sont des cas importés : un a été dépisté à l’issue de sa septaine et le deuxième a été testé à son arrivée à l’aéroport.



SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU 3 juillet 2020



531 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 73% sont des cas importés.

• Contact-tracing : plus de 4 000 personnes appelées individuellement et suivies



Le « contact-tracing » est un dispositif qui a pour objectif d’identifier et de rappeler toutes les personnes ayant été en contact proche avec un cas confirmé de Coronavirus pendant sa période de contagiosité (on parle de « sujets contacts » ou de « contacts »).

Ces personnes font l’objet d’une enquête téléphonique au cours de laquelle est évalué leur état de santé et leur est précisé l’importance de :

- respecter un isolement strict (quatorzaine)

- surveiller quotidiennement leur état de santé

- appeler immédiatement le 15 en cas de difficultés respiratoires et signes d’étouffement

- appeler son médecin traitant dès apparition de symptômes (pour un rendez-vous ou une téléconsultation) pour une prescription d’un test virologique

- porter un masque en cas de contact en face à face avec d’autres personnes



Le dispositif de contact-tracing repose désormais sur 3 niveaux différents et complémentaires, assurés par :

- le médecin traitant au premier niveau : identification de l’entourage familial le plus proche,

- l’Assurance maladie au second niveau : identification milieu professionnel, amical …

- l’ARS au troisième niveau : investigations des situations complexes et des cas regroupés en collectivités pour repérer précocement et limiter la formation de cluster.





