A la Une . 2 millions de Malgaches en insécurité alimentaire d'ici la fin de l'année, les incendies se multiplient

La situation ne s'améliore toujours pas dans le Sud de la Grande île qui subit toujours une sécheresse catastrophique. D'après les statistiques du PAM, le Programme alimentaire mondial, 300 000 Malgaches de plus vont basculer dans l'insécurité alimentaire et la malnutrition d'ici la fin de l'année, portant le chiffre total à 1,9 million de personnes. Par La rédaction - Publié le Mercredi 12 Octobre 2022 à 11:20

Déjà touché par une sécheresse endémique depuis plusieurs années, le Sud de Madagascar s'enfonce un peu plus dans la disette. Alors que l'arrivée des premières pluies se fait attendre pour lancer la période de culture, la période de soudure (époque de l'année où les réserves de nourriture de la saison précédente s'épuisent alors que les nouvelles récoltes ne peuvent pas encore être consommées) a été particulièrement dure dans les campagnes.



Alors qu'en 2021, le PAM (l'organisme d'aide alimentaire des Nations Unies) estimait que 1,6 million de personnes souffraient de la faim, ce chiffre risque encore de grimper pour atteindre les 1,9 million. Les régions d'Atsimo-Atsinanana, d'Anosy, d'Androy et d'Atsimo-Andrefana sont particulièrement touchées.

Des migrations internes qui mettent le Nord sous pression



Fuyant une situation précaire dans le Sud, de nombreuses familles ont décidé de migrer vers le Nord de l'île. S'installant là où ils le peuvent, ces nouveaux arrivants ajoutent une pression, déjà forte, sur l'environnement. Le partage des terres crée tensions et conflits, et les défrichages sauvages continuent de grignoter la forêt malgache.



Les feux de forêts ravagent ainsi depuis plusieurs mois des réserves naturelles, et les autorités ont le plus grand mal à arrêter ces pratiques. Manquant de moyens pour stopper les incendies, et n'ayant aucune alternative à offrir à une population aux abois, la situation des forêts primaires continue de se dégrader. L'érosion des sols augmente et le manque de couverture forestière fait également reculer le niveau des pluies, faisant entrer la Grande île dans un cycle sans fin.



La hausse du cours des céréales, suite à la guerre d'Ukraine, rend la situation intenable pour de nombreuses familles rurales. Pour aider le gouvernement central, les États-Unis ont versé une aide de près de 20 millions de dollars en août dernier, trop peu pour changer la situation sur le terrain.