International 2 mètres en 24 heures : Tempête de neige historique dans l’état de New York

Des chutes de neige extrêmes sont tombées dans la région des Grands Lacs entre les États-Unis et le Canada. Ce phénomène est redouté dans la région en automne, il est dû au contraste de températures très important entre les premières descentes d'air arctique et l'eau encore relativement douce de ces lacs immenses Par NP - Publié le Lundi 21 Novembre 2022 à 08:42

C’est une tempête de neige historique qu’ont vécue les résidents de l‘ouest de l’État de New York, aux États-Unis. Dans le secteur de la ville de Buffalo, près de deux mètres de neige sont tombés par endroits en 24 heures, ce week-end. Pourtant habituées à ce type de phénomène météorologique, les autorités ont été surprises par son intensité



Près de 300 personnes ont été secourues dans la région ainsi que 1 600 autres privées d’électricité. Tentant de déblayer la neige à l’aide de pelles, deux personnes du comté d’Erie sont décédées de complications cardiaques .

Ce phénomène est redouté dans la région en automne, il est dû au contraste de températures très important entre les premières descentes d'air arctique et l'eau encore relativement douce de ces lacs immenses. Ce phénomène est d'ailleurs vulgarisé comme "lake effect" dans les pays anglophones.