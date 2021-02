La grande Une 2 kg et 31 pieds de zamal et de la cocaïne saisis chez un agriculteur

Nouveau coup de filet impressionnant des gendarmes dans l'Est. Les militaires ont mis la main sur un petit pactole et beaucoup, beaucoup de drogues à Saint-Benoît. Par Régis Labrousse et Baradi Siva - Publié le Jeudi 11 Février 2021 à 11:54 | Lu 3351 fois

Les gendarmes de la Brigade de recherches de Saint-Benoît et du Peloton de surveillance et d'intervention de la Gendarmerie ont procédé à une saisie de taille chez un agriculteur dans l'Est de La Réunion.















Le zamal sous toutes ses formes



Les militaires ont trouvé au domicile du suspect 2 kilos d'herbe de zamal, 31 grands plants mais aussi 300 grammes de graines et 150 grammes de têtes de cannabis.



La drogue douce était donc sûrement cultivée, préparée et conditionnée sur place, chez cet agriculteur de Saint-Benoît connu pour des violences sur un agent de la force publique. Le quadragénaire a reconnu que toute la drogue retrouvée lui appartenait.







De la cocaïne chez l'agriculteur



En plus du zamal, les gendarmes ont trouvé deux grammes de drogues dures ainsi que 1.800 euros en petites coupures.