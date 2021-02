Communiqué 2 février, journée mondiale des zones humides

Quel est le point commun entre l’Etang de Saint-Paul, la baie du Mont Saint-Michel en Normandie, la Camargue dans le sud de la France ou les marais salants de Guérande en Bretagne et les mangroves de Mayotte ? Le terme « zone humide » désigne un espace de transition entre la terre et l’eau. Il s’agit de lieux où l’eau peu profonde (douce ou salée) est présente de façon permanente ou temporaire : estuaires, lagunes, étangs, lacs, marais, baies, marais salants, vasières, tourbières, prairies humides, mares, forêts humides, ou encore récifs coralliens, lagons, mangroves et forêts marécageuses dans les régions tropicales. Par LG - Publié le Lundi 1 Février 2021 à 15:00 | Lu 65 fois





Chaque année, le 2 février, de nombreuses structures se mobilisent pour présenter au public et aux acteurs de nos territoires « leur » zone humide ou celles des environs, à travers une visite de terrain, une exposition, un conte ou encore un débat.



Ainsi, du 30 janvier au 28 février 2021, associations, gestionnaires d’espaces naturels, centres d’éducation ou de documentation ou encore collectivités feront découvrir les richesses et les rôles de ces milieux.



La convention de Ramsar sur les zones humides a été signée à Ramsar (Iran) le 2 février 1971. Cette date a donc été désignée « Journée mondiale des zones humides ». L'objectif : sensibiliser un large public à la préservation des zones humides et faire connaître leur importance au niveau mondial. Pour trouver une animation de la JMZH près de chez soi, rien de plus simple : toutes les animations de France sont recensées sur ce site