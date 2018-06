2 e RPIMa: Un nouveau capitaine à la tête de la Bourbon

Un Réunionnais succède à un autre Réunionnais à la tête de la 2e CIE du 2e RPIMa, la "Bourbon", compagnie historique de réserve de l’île : vendredi matin, la cérémonie de passation de commandement entre le CNE Eric, quittant le commandement, et le CNE Cyrille, son adjoint prenant le commandement, s'est déroulée au golf de l'Étang-Salé devant les autorités civiles et militaires.



Homme de conviction, attaché viscéralement aux valeurs de la République, le CNE Eric aura été durant les 3 ans de son commandement un chef "profondément humain, juste et équilibré, bienveillant et rigoureux, particulièrement disponible", comme l'a rappelé le COL Fabrice Murat, chef de corps du 2e RPIMa."Officier de grande valeur, chef reconnu et homme apprécié, il a su tenir l'engagement opérationnel demandé par le 2e RPIMa".



Car aujourd'hui, de l'opération Sentinelle à la protection des emprises militaires, en passant par la souveraineté des Éparses, chaque réserviste doit remplir sa mission aussi bien qu'un soldat professionnel. Le CNE Eric a également su promouvoir l'image de la compagnie auprès de la population locale. Il rejoint l'État-major du régiment, tandis que le CNE Cyrille lui succède "dans la continuité mais avec un regard neuf". Après le passage en revue des troupes, le COL Murat a transmis le fanion de la Bourbon et fait reconnaître le capitaine de réserve Cyrille, responsable technique d’un collège du Nord, comme commandant des troupes de réserve.