2 cyclogenèses possibles mais encore peu de risques pour La Réunion

Alors que la saison cyclonique devrait, en temps normal, bientôt toucher à sa fin, et que l'ex-Dumazile s'éloigne de nos côtes, le centre météorologique régional spécialisé (CMRS) a décelé deux nouvelles potentielles cyclogenèses*. Elles se situeraient dans l’Océan Indien, plus précisément au Sud-Ouest des Chagos.



L'activité convective est restée forte au Nord du thalweg de mousson, localisée entre 60E et 80E aujourd'hui. Les observations de surface et l'imagerie satellite ne permettent de déceler de centre de circulation de surface. Les conditions environnementales n'apparaissent pas favorables au cours des 3 prochains jours pour un éventuel développement au Sud-Est de l'île.



Pendant le week-end, l'alizé se rétablit sur toute la partie Ouest du bassin et vient renforcer l'activité à l'Ouest de 70°E. Au sein de cette zone active, les conditions apparaissent favorables à ce qu'un ou plusieurs minimums dépressionnaires se forment au cours du week-end.



A la fin de la période de prévision et en début de semaine prochaine, le potentiel de cyclogenèses apparaît à nouveau à la hausse sur l'Ouest du bassin. Pour les 5 prochains jours, le risque de formation d'une tempête tropicale modérée sur le bassin devient faible à modéré à partir de lundi en liaison avec les deux zones de cyclogenèses.



* La cyclogénèse ou cyclogenèse est le développement ou l'intensification d'une circulation cyclonique dans l'atmosphère qui mène à la formation d'une dépression.