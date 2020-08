A la Une . 2 cas positifs de plus aux urgences du CHU Nord

2 autres personnels du services des Urgences Nord ont été dépistés positifs au Covid-19. Les résultats de la campagne de tests menée après la découverte de 5 cas ( 3 infirmiers, 1 aide-soignant et un praticien) sont tombés ce lundi. 98 % des résultats sont négatifs, indique la direction du CHU qui assure "prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir assurer à la fois la sécurité de nos soignants et nos patients". Par Christelle Boyer - Publié le Lundi 24 Août 2020 à 16:03 | Lu 1114 fois

"Suite à la campagne de dépistage réalisée aux urgences du CHU Nord dès l’annonce des cas avérés de Covid, le CHU de La Réunion informe que 180 personnels ont été dépistés à ce stade sur un total d’environ 200.



90% du personnel s’est rendu dès samedi sur le lieu de dépistage, le CHU tient à les remercier de leur sens de la responsabilité.



Aujourd’hui, les résultats font état de 2 personnels supplémentaires dépistés positifs à la COVID-19, et donc de plus de 98% de résultat négatif.



Le CHU a porté une attention toute particulière à la situation et a rapidement et continue de prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir assurer à la fois la sécurité de nos soignants et nos patients en limitant la propagation du virus et garantir la continuité des soins.



Le protocole de prise en charge des personnes exposées a été mis en œuvre dès le 1er signalement de cas suspect ou avéré.



Un rappel du protocole interne de protection des personnels hospitaliers dans le cadre de la COVID-19 sera réalisé, comme il l’est régulièrement.



Nous adressons tout notre soutien aux personnels des urgences".