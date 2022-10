A la Une . 2 bateaux transportant 186 migrants sri-lankais seraient en approche

186 personnes fuyant le Sri Lanka sont en route pour La Réunion et pourrait accoster prochainement. Le nombre d'arrivée de navires de migrants passerait à 5 depuis le début de l'année. Par IS - Publié le Vendredi 28 Octobre 2022 à 15:22

Comme l'avait déjà annoncé Zinfos974 en début de semaine , de nouveaux navires sont en route vers La Réunion en provenance de la base militaire de Diego Garcia à l'instar. du dernier navire ayant accosté sur nos côtes. Nous apprenons qu'il pourrait s'agir de l'arrivée la plus importante de ressortissants en quelques jours sur notre île depuis la début de cette vague d'immigration.