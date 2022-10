A la Une . 2 bateaux transportant 186 migrants sri-lankais en approche

186 personnes fuyant le Sri Lanka sont en route pour La Réunion et pourrait accoster prochainement. Le nombre d'arrivée de navires de migrants passerait à 5 depuis le début de l'année. Par IS - Publié le Vendredi 28 Octobre 2022 à 15:22

Comme l'avait déjà annoncé Zinfos974 en début de semaine , de nouveaux navires sont en route vers La Réunion. Nous apprenons qu'il pourrait s'agir de l'arrivée la plus importante de migrants en quelques jours sur notre île.