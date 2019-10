2° au Maïdo et une nuit d'hiver austral dans les hauts, temps sec ce vendredi

REUNION

2019 OCTOBRE 18 06h30températures sous abri entre 4 e 6 heures dans les stations de METEO FRANCE. METEO REUNIONComme prévu la masse d'air sèche et stable et le ciel dégagé ont favorisé la chute du thermomètre. Voir détails en bas de publication.Ce dernier affiche au petit matin des valeurs dignes de Juillet/Août surtout dans les hauts.L'ensoleillement est bon ce matin et aide donc grandement le mercure à retrouver le Nord.Toutefois cet après-midi il peut faire un peu frisquet dans les hauts quand les nuages se jouent du soleil.MAÏDO: 2.6°VOLCAN: 3.8° (normale de Juillet: 3.4°)BOURG MURÂT: 3.9° ( normale d'Octobre : 7.2°)LA NOUVELLE: 5.0°PETITE FRANCE: 5.8°CILAOS: 6.1° ( normale d'Octobre 9.5°)LA CRÊTE: 6.5°PDPALMISTES: 7.7° ( normale d'Octobre : 11°)Sur le littoral on retiendra un petit 17.2° à Saint Benoît pour une normale de 18.5° .