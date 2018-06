A la Une . 2 ans de prison avec sursis requis à l'encontre du patron de Colipays Le délibéré sera rendu le 13 juillet. Le patron de Colipays risque 2 ans de prison avec sursis, la confiscation des biens saisis, l'interdiction définitive de gérer une société et 30.000€ d'amende.





Frédéric Faby devait répondre d'abus de biens d’une SARL à des fins personnelles et de blanchiment d’argent.



L'enquête démarre par la dénonciation du comptable de l'entreprise après son licenciement pour détournement de chèques.. A l'époque, celui qui était l'homme de confiance de Frédéric Faby fait part des dysfonctionnements qu'il constate au sein des comptes de la société. Un signalement est effectué. L'enquête est menée par les enquêteurs du groupe d'intervention régional regroupant les agents des impôts, des douanes et de la brigade financière.



L'ex-comptable porte l'attention des enquêteurs sur les transactions en espèces à une période où la société faisait en moyenne 6 millions d'euros de chiffres d'affaires.



En 2009, la société subit un contrôle fiscal suite à la dénonciation du comptable. A ce moment-là de la procédure, les inspecteurs des impôts estiment que les espèces n'avaient pu servir qu'aux achats pour l'entreprise Colipays, au vu du calcul des marges.



La femme de Frédéric Faby devait répondre de recel et d'aide au blanchiment



A la barre du tribunal correctionnel ce mardi, Fabrice Faby confirme que les encaissements en espèces n'étaient pas remis en banque à cause des délais bancaires et des paiements en espèces pour les letchis, qui sont selon lui étaient payés en espèces et sans facture. Il affirme avoir porté ce problème depuis 1996 à l'administration fiscale.



Le gérant de Colipays affirme subir depuis 1996 le problème des achats sans facture, quel que soit le mode de paiement. De 100℅ de paiement sans facture en 1996, il affirme qu'aujourd'hui il n'y a plus que 5 à 7% de paiements sans facture.



"Où vont les espèces ?" demande alors le président du tribunal correctionnel de Champ Fleuri, Hugues Courtial. Réponse du mis en cause : "J'achète des letchis monsieur le président !"



A l'heure des réquisitions, 2 ans de prison avec sursis sont prononcés à l'encontre de Frédéric Faby, la confiscation des biens saisis, l'interdiction définitive de gérer une société et 30.000€ d'amende. A l'encontre de sa femme, Nadine Cellai, qui n'était pas présente à l'audience ce mardi mais qui était mise en examen pour recel et aide à la justification mensongère dans le cadre d’un blanchiment d’argent, le tribunal a requis 1 an de prison avec sursis, la confiscation des biens saisis, ainsi qu'une amende de 50.000€ par société.



Le délibéré sera rendu le 13 juillet.

