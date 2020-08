A la Une .. -2.3°C à la Plaine des Chicots la nuit dernière

L'hiver austral continue de nous faire frissonner. Selon les relevés de Météo France, des températures inférieures aux normales ont été enregistrées dans les hauts de La Réunion dans la nuit de lundi à mardi. Par Amandine Dolphin - Publié le Mardi 11 Août 2020 à 11:15 | Lu 596 fois

Les régions des hauts ont encore connus des températures inférieures aux normales la nuit dernière, rapporte Météo France. La température la plus froide a été enregistrée à la station de la Plaine des Chicots, avec -2.3°C (plus de 7°C en dessous des normales).



C'est la troisième température la plus froide enregistrée à cette station. Les précédentes, respectivement -2.9°C et -2.7°C, ont été relevées les 4 et 2 août 2003.



