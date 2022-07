La grande Une 2.000 hectares de friches à exploiter pour atteindre l’autosuffisance alimentaire à La Réunion

La Chambre d’Agriculture fait le point sur le rêve d’une autosuffisance alimentaire à La Réunion qui pourrait devenir une réalité. Une première problématique est évoquée : les terres actuellement en friche. Par BS - SF - Publié le Lundi 4 Juillet 2022 à 06:10

Le premier vice-président de la Chambre d’Agriculture évoque la question de l’autosuffisance alimentaire à La Réunion. Bruno Robert est confiant : “La Réunion peut y arriver !”







Des terres en friche à exploiter



Le représentant de la Chambre Verte s’appuie sur le rapport Agri Péi réalisé par les acteurs des filières agricoles en accord avec le Département. “Il faut 1.500, 2.000 hectares de champs pour produire assez de produits frais pour La Réunion”, explique-t-il.



Certains syndicats évoquent la nécessité d’en exploiter plus. Il déclare : “3.000 hectares, ça pourrait prendre en compte le surgelé, ça engloberait le total de l’alimentation nécessaire.”



“Ce sont des objectifs réalisables”, assure Bruno Robert.

Exploiter les champs abandonnés



“On a 6.000 hectares de terres en friche. Il faut absolument trouver les moyens pour les remettre en culture”, expose le premier vice-président de la Chambre d’Agriculture.



Il explique que des dispositifs sont mis en place : “Le Département y travaille avec des incitations financières pour les propriétaires de terrains en friche qui acceptent de louer ou de remettre en culture. La SAFER travaille beaucoup avec des procédures d’expropriation.”



Un projet de loi pour accélérer les choses



Bruno Robert affirme que la situation pourrait s’améliorer à l’avenir : “Les agriculteurs fondent beaucoup d’espoir sur la loi foncière. On porte des propositions fortes comme de taxer les terres en friche, d’être plus ferme sur ce sujet.”



Il trouve inacceptable que des centaines de jeunes agriculteurs veulent travailler mais ne le peuvent pas à cause des “spéculateurs et propriétaires qui ne veulent pas mettre leur terre agricole à disposition et qui préfèrent attendre un hypothétique déclassement.”