La 1re journée Réunionnaise de Prévention du Suicide se tiendra vendredi 7 octobre. Une journée dédiée aux professionnels de santé. Par N.P - Publié le Jeudi 6 Octobre 2022 à 15:46

Le Centre Régional de Prévention du Suicide (CRPS) de l’Etablissement Public de Santé Mentale organise, le vendredi 7 octobre 2022, la 1ère journée réunionnaise de prévention du suicide, en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé de La Réunion. A l’occasion de la venue des équipes nationales qui font référence dans le champ de la suicidologie, le CRPS a souhaité donner l’opportunité aux professionnels réunionnais de participer à des temps de présentation et des ateliers thématiques sur une journée (programme ci-dessous). Cet événement est aussi l’occasion pour le CRPS de pouvoir expliciter ses missions et détailler l’ensemble de ses actions. Mais aussi de donner accès aux participants à une information actualisée dans un champ en pleine expansion avec la mise en place de nouveaux dispositifs (3114, programme Papageno…).

Mission du CRPS : déployer les dispositifs nationaux sur La Réunion



A La Réunion, chaque année, près d’une centaine de personnes décède par suicide. Et même si la problématique du suicide est moins importante à La Réunion, qu’en France Métropolitaine, ce département est le plus impacté des territoires ultra marins. En comparaison, chaque année, ce sont une quarantaine de personnes qui meurent d’accidents de la route sur notre territoire, soit des chiffres de mortalité par suicide 2 à 3 fois supérieur à ceux de la mortalité routière.



Depuis plusieurs années, en France, il existe une stratégie nationale de lutte contre le suicide avec la mise en place et le déploiement de plusieurs actions ayant montré leur efficacité en terme de prévention. Cette démarche multimodale prévoit le déploiement d’un ensemble d’actions concertées et simultanées dirigées vers tous les publics : l’ensemble de la population, les publics à risque (jeunes LGBTQIA+, personnes âgées isolées…) et les groupes à risque élevé (personnes ayant déjà fait une tentative de suicide, en situation de crise suicidaire…). Sur notre territoire, le Centre Régional de Prévention du Suicide coordonne la mise en place de ces différentes actions, en articulation étroite avec l’Agence Régionale de Santé de La Réunion.

Le dispositif VigilanS



Le dispositif VigilanS, qui existe à La Réunion depuis 2019, est un dispositif de veille et de recontact ayant pour objectif la prévention des réitérations suicidaires. Organisé autour d’un algorithme d’actions, il vise à maintenir un lien avec la personne ayant fait une tentative de suicide, à évaluer le risque suicidaire, travailler sur les ressources internes et externes, élaborer des stratégies de coping, faire de la psychoéducation et organiser autour d’elle un étayage professionnel. Ainsi, par téléphone, ou par le biais de cartes postales, les soignants, aussi appelés « VigilanSeurs » vont rester en lien avec ces patients. Ces derniers auront, quant à eux, la possibilité de contacter les VigilanSeurs grâce à un numéro vert unique qui leur est spécifiquement dédié. On estime qu’avoir fait une tentative de suicide multiplie par 30 le risque suicidaire.



Le programme Papanego



D’autres mesures sont déployées, telles que les actions du programme Papageno visant la prévention de la contagion suicidaire, elles s’articulent autour de quatre axes :

- sensibiliser les médias,

- agir sur les lieux à risques (hot spots),

- développer la postvention

- et intervenir sur le web et les réseaux sociaux.