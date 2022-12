Communiqué 1ère semaine des métiers du transport et de la logistique Pôle emploi Réunion

En organisant une semaine nationale dédiée aux métiers du transport et de la logistique du 5 au 9 décembre sur l’ensemble du territoire, Pôle emploi entend répondre aux besoins de recrutements actuels et à venir du secteur, renforcer son attractivité, susciter des vocations et également montrer la diversité et la mixité des métiers. Par NP - Publié le Vendredi 2 Décembre 2022 à 09:02

En 2021, le secteur du transport et de la logistique comptait 1,4 million de salariés. Qu’ils travaillent ou non dans ce secteur, 2,13 millions de personnes exercent un métier des transports et de la logistique. Un secteur en plein essor qui propose des opportunités d’emplois et de carrières variés mais qui connaît cependant une tension de recrutement en hausse sur le marché du travail.



Les offres d’emploi déposées auprès de Pôle emploi ont augmenté de 51% en 2021. Elles portaient essentiellement sur les métiers de conduite de transport de marchandises sur longue distance, de conduite et livraison par tournées sur courte distance et de conduite de transport en commun sur route. 71% d’entre elles étaient en CDI. Dans les années à venir, le nombre de postes à pourvoir devrait être plus élevé pour les métiers les plus qualifiés notamment pour les cadres.



L’emploi des femmes dans le secteur transport logistique a fortement progressé. Cependant, ce secteur reste très majoritairement masculin, 75% des salariés en 2021. Les femmes sont surtout représentées dans les métiers administratifs ou commerciaux.



Au cours de cette semaine thématique, 10 événements régionaux auxquels s’ajoutent 5 webinaires nationaux et accessibles à tous seront proposés par les agences Pôle emploi Réunion. L’idée étant de faciliter la rencontre entre les professionnels du secteur, les demandeurs d’emploi, les personnes en reconversion, les salariés en recherche de mobilité ou les jeunes en réflexion sur leur orientation. Pôle emploi s’attache à faire découvrir le potentiel du secteur, pour in fine, créer des vocations et satisfaire les entreprises en manque de main d’œuvre.