1ère opération PHC au centre-ville de Saint-Paul

L’occasion pour les élus Sébastien GUYON, troisième adjoint délégué à la sécurité et à la Police, Céline CHAROLAIS, adjointe de quartier dans le secteur du centre-ville et Irchad OMARJEE, conseiller municipal en charge du commerce et de l’artisanat, d’établir un contact auprès des différents commerçants du centre-ville et tisser un lien de confiance.

Outre l’aspect sécurité, ces opération PHC visent également à dynamiser l’action de terrain de la Police Municipale au centre-ville de Saint-Paul.