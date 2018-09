1ère lettre de Mardé "kolektif travayér kominal Sin-Lé" à ses collègues

Frères,



Enfin, voici venu le temps pour nous de renouveler les instances syndicales représentatives du personnel à la Mairie de Saint-Leu.



Les différents Leaders syndicaux, qui tels des loirs étaient en léthargie pendant le Grand Hiver (2008-2018) qu’a connu le personnel communal de St-Leu se souviennent de nous.



Bizarrement à presque trois mois de l’échéance électorale du 06 Décembre 2018,et du deuxième tour des législatives de ce dimanche, deux sections qui se reconnaitront se réveillent et nous déroulent le tapis rouge. Elles nous parlent des promesses (RTT, Ticket Restaurant, avancement de grade pour 85 agents, 50€ net sur les salaires ≤ à 1500€, garantie maintien de salaires, titularisation du personnel, RIFSEPP et revalorisation etc……) qu’elles ont obtenues auprès du premier magistrat de notre collectivité.



Accaparés par leur léchage de bottes pour une éventuelle promotion pendant ce long hiver, les œillères leur pendant au nez dans un syndicalisme d’accompagnement, elles nous ont laissé, nous le personnel communal, dans un splendide isolement, livré à nous-même.



Elles ont vendu le personnel communal pour des pécules, en remettant en cause les différentes délibérations du Conseil municipal favorables aux agents, conclues depuis 2001. Leur déroulement de carrière était plus important à leurs yeux que le devenir du personnel.



Il parait, que notre Maire a répondu favorablement en exclusivité, à leur demande, pour la remise en œuvre des RTT (travailler plus pour gagner moins).



ZOT i armanze zot vomi.



Une application stricte des textes règlementaires s’impose, il n’y a pas lieu de revenir sur des négociations, menées en "missouk". Le premier magistrat de notre commune, chargé de faire appliquer la loi n’a qu’à faire une application stricte de la Loi : 35 heures pour tout le monde.



La santé et le mieux-être du personnel communal en souffrance passe surtout par une très grande écoute, en prenant les mesures d’ordre réglementaires dont l’autorité est chargée et non appâter les agents sous forme de Départ volontaire (IDV) complètement illégal, sans repères et livrés à eux même jusqu’à la mort.



La prise en compte de ce mieux-être passe aussi par un management plus professionnel et plus humain des cadres : "The right man in the right place".



Le dégagement d’une marge de manœuvre financière ne pourra se faire au détriment de la santé, ni sur le dos des agents, par une mise en œuvre de "Lois Pays Communal" visant à la Paupérisation du personnel : (abaissement du niveau de vie) :

* Suppression de la subrogation pour les agents non titulaires en congés de maladie

* Suppression de la majoration et indexation pour les titulaires dans le même cas

* Manigances dans le dos du personnel

* Déplacements arbitraires des agents sous prétexte de nécessités de service

* Harcèlements quotidiens aux fins de "pétage de plomb" des agents qui les subissent

* Polyvalence pour les travailleurs des catégories inférieures.



Cependant, la générosité de la commune envers certains agents militants proche du cercle des intimes fait fureur :

* Primes à la tête du client pour service rendu (facteurs sans sacoche)

* Gros salaires pour les personnes extérieures qui sont placées à des postes stratégiques afin de museler le personnel

* Emplois fictifs au Cabinet qui en disent longs

* Politisation du Comité des Œuvres Sociales de la commune par le Cabinet du Maire (présidente évincée de son poste sans procédure)



C’est le naufrage, il parait que bientôt il y aura à la mairie un CETM (compte épargne temps maladie). Vous êtes priés de ne plus tomber malade.



PRIONS très forts mes Frères.



Père Brubru, qui est odieux, que ton nom soit oublié, que ta fonction triennale s’achève, que ta volonté cesse à la Mairie de Saint-Leu. Epargne nous aujourd’hui tes conneries quotidiennes, pardonne-nous notre méfiance comme nous pardonnons à ceux qui ont cru en toi et ne nous soumets pas à la tentation de te virer mais délivre-nous de ta présence, car c’est à toi qu’appartiennent la médiocrité, l’incompétence et le déshonneur pour les années écoulées et à venir.



Amen !



Mardé