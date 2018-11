Communiqué 1ère édition du Salon IAE des Étudiants entrepreneurs: Claude Ananou casse les codes de la culture entreprenariale La 1ère édition du salon des étudiants entrepreneurs IAE qui s'est tenu ce samedi matin. Voici le communiqué :

L’IAE Réunion bouscule la formation traditionnelle en plaçant l’innovation responsable au cœur du parcours des étudiants en Master MAE CDEI. Aujourd’hui, ces 20 étudiants ont pu soumettre leur projet d’entreprise à l’occasion du premier Salon IAE des Étudiants entrepreneurs organisé par l’établissement. Un jury composé de financeurs et de dirigeants a décerné le premier prix à Fabiola GRONDIN pour son projet « Toi ». Tous les projets ont été encadrés par Claude Ananou, expert en entrepreneuriat et directement venu d’HEC Montréal pour diriger le module « Entreprendre Autrement ».



Un salon étudiant entrepreneur au sein de l'IAE

Ce samedi 10 novembre 2018 a eu lieu le premier Salon IAE des Etudiants entrepreneurs. Un événement qui clôture le premier semestre des étudiants du Master 2 MAE CDEI (Management et Administration des Entreprises option Création et Développement d’Entreprises Innovantes).



De 8h30 à 10h30, les 20 étudiants de cette promotion ont pu présenter leur projet d'entrepreneuriat au public mais aussi à un jury composé de professeurs, de professionnels, de financeurs et de dirigeants. Les membres du jury ont évalué les différents projets en se basant sur des critères tels que la définition et l’identification du besoin, le processus de production et de distribution, la cohérence du projet et du profil de l’étudiant, la compréhension des contraintes de l’environnement...



Jean-Pierre TANG-TAYE, maître de conférences et responsable pédagogique du programme explique : « IAE REUNION forme des étudiants depuis plus de 50 ans au monde de l’entreprise et seulement depuis peu à Entreprendre. Organiser ce Salon est une façon de mettre ces étudiants-entrepreneurs ‘’dans le bain’’ et d’évaluer concrètement leur potentiel. C’est du réel, du live, une bonne façon pour eux d’apprendre à entreprendre autrement. »



Lorsque l’innovation commence dans la façon d’enseigner

Au cœur du programme, l’IAE a intégré des cours essentiels pour développer le sens de la responsabilité de ces entrepreneurs de demain mais aussi leur créativité. En effet, dans le cadre de leur cursus, les étudiants de ce Master suivent une formation inédite composée de modules d’enseignement hors du commun tels que la pédagogie active, le développement personnel, l’économie sociale et solidaire et les cours de gestion.

Derrière ces modules, des formateurs de renom qui n'hésitent pas à casser les règles : Cendrine Molina, Fleur Postaire, Jennifer Vignaud, Stéphane Malet, Franck DaSilva et bien d'autres...



Parmi eux, Claude Ananou, un intervenant d’exception au rayonnement international qui est accueilli par l’IAE depuis trois années afin d’accompagner les étudiants du MAE dans leur projet d’entreprendre. Claude Ananou enseigne depuis 20 ans à HEC Montréal (Québec), où il est désormais maître d’enseignement du Département de Management, et Lauréat du Prix Rossi de l’Académie des sciences morales et politiques en 2014. Il est le fondateur de l’approche SynOpp, dont le concept est innovant : réussir sa création d’entreprise sans business plan, en construisant son opportunité et en travaillant son intuition. Il a reçu, pour cette approche, l’accessit du Prix d’innovation pédagogique de la CIGEF-FNEGE en 2015.



« C’est la 3eme année où j’interviens à l’IAE et à La Réunion. Mon approche de l’entrepreneuriat, est de donner aux étudiants la possibilité d’accélérer leurs projets de création d’entreprise avec des outils innovants notamment par l’approche Synopp, qui a guidé toutes les entreprises que j’ai développées. Ce modèle correspond à notre époque car tout va beaucoup plus vite. La Réunion est un territoire très prometteur avec une jeunesse dynamique », se réjouit Claude Ananou.



Un prix décerné au meilleur projet



19 projets d'entrepreneuriat ont été présentés, dont les thématiques sont diverses et variées. L’écologie, le numérique, la maintenance, le BTP, l’hébergement, sont quelques-uns des thèmes abordés lors de ce salon. Trois lauréats ont été récompensés et le jury a également remis trois prix « coup de cœur ».



Le projet qui a remporté le premier prix de ce premier Salon IAE des Etudiants entrepreneurs est « Toi » proposé par Fabiola Grondin. Il s’agit d’un projet d'innovation sociale de médiation, pour permettre une meilleure adéquation entre l'offre et la demande en matière de logements sociaux. La porteuse de projet aura l’opportunité de rencontrer Cédric Daly de Tradition 974, membre du jury et jeune entrepreneur réunionnais récompensé à plusieurs reprises pour sa démarche entrepreneuriale positive, pour une journée d’immersion dans son entreprise. Il offre également aux trois lauréats l’opportunité de présenter leur projet au club des entrepreneurs de la CPME, dont il est le vice-président. N.P Lu 121 fois





