Communiqué 1ère édition de l'Animal Show à St-André : Les animaux mis à l'honneur ce weekend au Parc du Colosse

Les animaux mis à l'honneur ce week-end au Parc du Colosse à Saint-André. La commune accueillera en effet pour la première fois le salon Animal Show du 9 au 11 juin 2023. Cet évènement unique dans l’univers des animaux du monde entier s’inscrit comme un rendez-vous incontournable dans la promotion et la défense de la cause animale. Le Salon met l’accent cette année sur l’errance et la protection animale. Au-delà des animaux présentés, Animal Show propose également plusieurs concours, des spectacles, démonstrations et autres animations. Par NP - Publié le Vendredi 9 Juin 2023 à 16:54

Pour cette première édition du Animal Show, la commune, en partenariat avec Judex Therméa, organisateur du salon, a voulu donner au public l'occasion de découvrir de nombreuses espèces d'animaux qui ne sont pas accessibles au quotidien. Le public pourra en effet retrouver aussi bien des alpagas, des paons, un dromadaire, plusieurs variétés de poissions d'aquarium et de bassins, des pigeons d'ornement, des ânes nains, plusieurs races de chevaux et plein d'autres animaux exotiques.



Les visiteurs auront le privilège, pour un tarif unique de 5 euros (tarif scolaire de 3euros) d’assister à une variété de spectacles captivants mettant en valeur le monde animal (présentation de différentes races de chien, dressage de chien sans mordant, tonte de mouton, course du rongeur, animation autour du cheval, promenade en calèche, promenade à poney et à cheval, un concours de chien "Bully" animé par deux juges internationaux).



Ces trois jours de festivités seront également l'occasion pour les amoureux de nos mais les bêtes d'être sensibilisés sur les animaux qui nous entourent mais aussi sur la responsabilité d'avoir un animal de compagnie. Des adoptions seront possibles sur place et dans les règles précisent les organisateurs puisque les futurs propriétaires devront au préalable attendre 7 jours avant d’accueillir l'animal de compagnie de leur choix. À noter que ce vendredi a été dédié aux enfants des écoles de l’Est, une opportunité pour eux de se familiariser avec les animaux. Ils ont pu avoir un éclairage sur la condition animale grâce aux organismes présents.



Les animaux présents ont tous été identifiés et contrôlés par un vétérinaire sanitaire et la DAAF sur place. Les propriétaires ont eu pour obligation de présenter les papiers de l’animal et de s’en occuper en intégralité.



D’autres éleveurs de chiens seront présents pour présenter plusieurs races. Des chats, des paons, des oiseaux, des poissons seront également présents avec leur propriétaire. Les déjections d’animaux seront ramassées quotidiennement par des agriculteurs de Saint-André pour être revalorisées en fumier ou offertes au public. Présente également, la Maison Familiale et Rurale (MFR) effectuera des démonstrations de toilettage, d’hygiène et soins sur les animaux. De plus, elle se chargera d’informer tous les passants sur les formations qu'elle délivre autour des animaux de ferme et de compagnie.



En plus des animaux, l’Animal Show propose une gamme d’activités divertissantes pour les enfants (manèges, grappin à peluche, maquillages). Le plateau artistique sera animé par Titi Le Comik, Léa Churros, Jimmy Therméa ainsi qu'une troupe de danse.

Tarifs et accès



Espace évènementiel du Colosse Horaires du Salon :

- Vendredi 10h/18h

- Samedi 10h-22h

- Dimanche 10h /19h



- Tarifs unique 5 euros

- Tarif scolaire 3 euros