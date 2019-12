1ère édition de "Famille en Fêt !" : Une journée de sensibilisation sous le signe du partage

La 1ère édition de "Famille en Fêt !" , organisée par EPA (écoute Moi ! Protège-Moi ! Aide-Moi !) et tous ses partenaires, aura lieu ce dimanche 15 décembre au Gymnase Gaston Dumesnil et Place Festival, à La Possession, pour mettre la famille à l'honneur et sensibiliser le public à la violence intra-familiale. Pour l’occasion, de nombreux artistes réunionnais se mobiliseront.



L’association EPA a pour vocation de sensibiliser la population sur toutes les formes de violences qui touchent les familles. Leur objectif prioritaire est de simplifier le parcours, relayer les informations et les solutions, concentrer les réponses et apporter une aide le plus rapidement possible.



A la veille de Noël, les familles réunionnaises des quatre coins de l’île sont attendues pour participer aux ateliers famille (cuisine, jeux lontan, jeu du passeport avec un voyage à gagner, structures gonflables, village enfants, maquillage, contes animés et tours de VIB .... ), des jeux géants autour des droits de l’enfant, des animations toute la journée. Des artistes péi seront présents : Sega'el, Max Lauret, Lucie, Tine Poppy, Marie Alice Sinaman, Thierry Jardinot, également Soan, parrain de l’association EPA.



De nombreux spectacles sont au programme pour les enfants. L’arrivée du Père Noël en charrette Bœuf avec distribution de letchis sera un des temps forts, très attendu par les marmailles. Notons que toutes les activités seront totalement gratuites.