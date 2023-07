Rubrique sponsorisée 1ère course de Handi'Bus : "Ce nouveau service est vraiment bienvenu"

Par CASUD - Publié le Jeudi 6 Juillet 2023 à 09:14

Inauguré il y a quelques semaines, le nouveau service de transport de la CASUD, "HANDI'BUS", a effectué sa première course à la demande ce mercredi 05 juillet 2023.

M. Samuel GILLES a ainsi pu ainsi se rendre de son domicile situé au Tampon au Parc des Palmiers.

M. Samuel GILLES a déclaré que "ce nouveau service est vraiment bienvenu" et qu'il en sera un usager régulier.

La CASUD rappelle que, pour toute information concernant Handi'Bus :

Tel : 0262554959 / 0262554060

En ligne : carsud.re

Par mail : handibus@semittel.re