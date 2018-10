1ère Journée sans alcool à La Réunion : "Nou lé Kapab!"

Mobilisation générale contre l’Alcool à l’occasion d'une marche blanche entre le jardin de l’Etat et la Préfecture, rythmée par des messages de prévention, et des danseurs de Moringue.



Une motion a été ensuite déposée à la Préfecture en présence de maires, de parlementaires, du Président du Conseil départemental, d’associations dont le FRAR (Fédération Régionale d'Addictologie de La Réunion) et Les Maillons de l’Espoir, chevilles ouvrières de cette action inédite.