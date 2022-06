1ère Cérémonie de remise de diplôme de Doctorat

La promotion 2020-2021 compte 78 lauréats répartis entre l’Ecole doctorale Sciences Humaines et Sociales et l’Ecole doctorale Sciences, Technologies et Santé. C’est la première fois, que l’Université célèbre cette cérémonie.



« Le diplôme de Doctorant est le plus haut diplôme de France. Le doctorat, c’est le diplôme, qui symbolise l’excellence. Le propre du chercheur, c’est perpétuellement se remettre en question. Le chercheur relève des défis colossaux. C’est une trajectoire, pleine d’émotions. L’Université toute entière est fière de célébrer ce moment solennel. Un grand bravo à toutes et tous. » Frédéric MIRANVILLE, Président de l’Université de La Réunion.



« Vous êtes celles et ceux qui vont transformer notre société. Nul besoin de vous préciser, que notre société a besoin de la diversité de vos talents pour une Réunion plus juste. Vous avez entre vos mains le pouvoir de changer le monde, notre monde. » Jean-Pierre CHABRIAT, Conseiller Régional.