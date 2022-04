1er mai : Piqûre de rappel de la réglementation de la vente du muguet sur la voie publique

Le 1er mai approche et avec lui les traditionnelles ventes de muguet.



Une tolérance existe (uniquement pour la journée du 1er mai) pour permettre à des non professionnels de vendre du muguet sur la voie publique.



Toutefois, même si elle n’est pas soumise à autorisation, cette pratique demeure encadrée par un certain nombre de règles afin d’éviter une concurrence déloyale aux fleuristes professionnels.



Réglementation pour les non professionnels



Seules peuvent être vendues par des personnes non professionnelles des fleurs:

· non cultivées,

· sans racine,

· sans adjonction de feuillage ou d'autres fleurs,

· dépourvues d'emballage et de tout contenant,

· sans utilisation d’installations fixes de type table ou tréteaux.



Par ailleurs, cette vente ne doit pas avoir lieu à moins de 40 mètres d'un fleuriste.



Enfin, il est important de veiller à ce que le point de vente de muguet ne constitue pas un danger ou une gêne pour les piétons ou les automobilistes.