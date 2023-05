1er mai : Heurts à Paris, des policiers visés par un cocktail molotov

🇫🇷 FLASH - Plusieurs policiers perdent connaissance sous les jets de pavés et de pétards à Paris. De violents affrontements sont en cours Place de la Nation. (via @JulesRavel1) #1erMai #ReformeDesRetaites pic.twitter.com/15ATkaAyUT

— Mediavenir (@Mediavenir) May 1, 2023