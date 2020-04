Communiqué 1er mai 2020: la CGTR Ports et Docks appelle à applaudir les dockers et ouvriers porturaires La Fédération Ports et Docks CGTR appelle l’ensemble de ses délégués dockers et Portuaires à se rassembler dans l’enceinte portuaire pour une séance d’applaudissement le 1er mai 2020 à 12h30, afin de rendre hommage aux dockers et ouvriers portuaires. Le communiqué du secrétaire général, Dario Ricquebourg :

A l’occasion de la fête du travail, la Fédération Ports et Docks CGTR appelle l’ensemble de ses délégués dockers et Portuaires à se rassembler dans l’enceinte portuaire pour une séance d’applaudissement le 1er mai 2020 à 12h30, afin de rendre hommage aux dockers et ouvriers portuaires qui ont été au « front » pendant la période de confinement et cela malgré les risques encourus.



En effet, les Dockers ont démontré leurs sens de responsabilités et de solidarités envers la population qui n’a pas été privée des denrées essentielles pour leurs alimentation, pendant toute cette période de confinement.



C’est pourquoi la Fédération Ports et Docks tient à rendre hommage à toute la profession portuaire pour leurs exemplarités et leurs sens de solidarités à travers cette crise de covid-19.



Nout métier cé docker, nou lé fièr, nou lé solider



Port, le 29 avril 2020

Le secrétaire général de la Fédération CGTR Ports et Docks

Danio RICQUEBOURG Nicolas Payet Lu 102 fois